Milliarden-Investition für Rechenzentren im Rheinischen Revier Kommt Microsoft auch nach Grevenbroich?

Der US-Technologiekonzern Microsoft will zwei Hyperscaler im benachbarten Rhein-Erft-Kreis ansiedeln. Eines dieser riesigen Rechenzentren soll in Bedburg, ein anderes in Bergheim entstehen. Ob ein drittes Projekt im Rhein-Kreis Neuss realisiert wird, ist noch offen. Grevenbroich hat ein Gelände, das sich für den Bau eines Hyperscalers eignet. Die Stadt ist in Sachen Ansiedlung bereits seit längerem im Gespräch mit Microsoft.