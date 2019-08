Stadtmarketing : Hydro produziert Alu für Audi

Der Aluminiumhersteller Hydro in Grevenbroich liefert nachhaltig produziertes Aluminium für das Batteriegehäuse des Elektro-Fahrzeugs. Foto: Audi

Grevenbroich Audi will gemeinsam mit dem Aluminiumhersteller CO2-Emissionen reduzieren.

Der Aluminiumhersteller Hydro und der Autohersteller Audi arbeiten gemeinsam an einer nachhaltigeren Lieferkette für den Elektro-SUV e-tron. Hydro liefert ab sofort nachhaltiges Aluminium für das Batteriegehäuse des ersten vollelektrischen Modells des Unternehmens. „Wir sind sehr stolz darauf, ASI‑zertifiziertes Metall zu liefern, insbesondere für den Audi e‑tron, eines der Aushängeschilder von Audi“, sagt Einar Glomnes aus dem Hydro-Vorstand.

Beide Unternehmen verfolgen Nachhaltigkeit als wichtiges Ziel in ihrer Unternehmensstrategie und wollen gemeinsam die Kohlendioxid-Emissionen reduzieren. „Wir wollen unseren Kunden bis spätestens 2050 eine ganzheitlich CO2-neutrale Mobilität bieten. Dafür benötigen wir eine nachhaltige Lieferkette“, sagt Bernd Martens, Audi‑Vorstand für Beschaffung und IT.

Die Aluminium Stewardship Initiative (ASI) bestätigt mit einem sogenannten „Chain of Custody“-Zertifikat, dass das Material in der gesamten Prozesskette umweltschonend und unter sozialverträglichen Arbeitsbedingungen verarbeitet und produziert wird. Die Zertifizierung durch die ASI ist das Ergebnis verschiedener Workshops, in denen sich Audi und Hydro über Maßnahmen zur CO2-Reduzierung austauschten.