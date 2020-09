Wirtschaft in der Pandemie : Hydro fährt die Kurzarbeit in Grevenbroich deutlich zurück

Grevenbroich Die rund 2000 Beschäftigten bei Hydro merkten Corona auch auf ihrem Lohnzettel. In der Spitze war etwa jeder Vierte von ihnen in Kurzarbeit. Die Zahl hat Hydro mittlerweile deutlich gesenkt, teilt das Unternehmen mit.

In Grevenbroich hatte Hydro ohnehin nicht ganze Bereiche komplett geschlossen, sondern die Mitarbeiter an einzelnen Tagen nach Hause geschickt. Im Lithographie-Bereich wurde die Arbeitszeit um 22 bis 30 Prozent reduziert, so Hydro. Im Automobilsektor arbeiteten die Mitarbeiter der Produktion nur an fünf anstatt an sieben Tagen pro Woche. Die Verwaltung reduzierte auf 3,5 bis vier Arbeitstage pro Woche. Zudem standen die Grevenbroicher Anlagen am ersten Mai-Wochenende und über Christi Himmelfahrt still.