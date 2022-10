Hundetrainer-Kolumne aus Grevenbroich : Geruchstalente auf vier Pfoten

Grevenbroich Hunde sind wahre Geruchstalente. Warum die Vierbeiner so gut riechen können und wie ihre Fähigkeiten zugunsten des Menschen eingesetzt werden, erklärt der Grevenbroicher Hunde-Profi Mark Karlstedt in seiner Kolumne.

Diese Riechzellen funktionieren nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Die Duftmoleküle gelangen zur passenden Riechzelle, werden dort entschlüsselt und interpretiert. Falls es für einen Geruch keine passende Riechzelle gibt, kann der Geruch auch nicht wahrgenommen werden, was wohl eher auf uns Menschen zutrifft, da wir gegenüber dem Hund mehr oder weniger geruchsblind sind.

Was Hunde sehen – und was nicht

Hundetrainer aus Grevenbroich erklärt : Was Hunde sehen – und was nicht

Bellender Hund vertreibt Einbrecher in Leverkusen

Gescheiterter Einbruch : Bellender Hund vertreibt Einbrecher in Leverkusen

Barfen für Hunde in Remscheid

Barfen für Hunde in Remscheid : Regionales Frischfleisch für Vierbeiner

Das Zaubermittel heißt Pheromone. Das sind chemische Botenstoffe, die Informationen innerhalb einer Art übertragen können. Zusätzlich haben unsere Lieblinge ein zweites Riechorgan. Dieses befindet sich im oberen Gaumen, direkt hinter den Schneidezähnen. Es wird Jacobson-Organ genannt. Hiermit kann unsere Fellnase auch durch Schlecken unzählige Informationen aufnehmen. Eine perfekte Ergänzung zur feinen Nase. So ist es Hunden auch möglich, zu kommunizieren, wenn ihr Gegenüber gerade nicht in der Nähe ist.

Weil unsere Fellfreunde regelrechte Geruchsprofis sind, haben wir uns diese Fähigkeit zunutze gemacht und bilden inzwischen Hunde aus, die Epilepsieanfälle bei Menschen im Voraus erkennen können. Auch verschiedene Krebsarten, Unterzuckerung oder Corona können gut ausgebildete Hunde in frühen Stadien erkennen. Viele Hunde könnten zu regelrechten Spezialisten ausgebildet werden, wie Sprengstoff- oder Drogenspürhunde. Und Mantrailer können verschwundene Personen suchen und finden.

Geruchsarbeit ist für Hunde ein großer kognitiver Prozess, der für die Tiere Hochleistung bedeutet und diese nach der Arbeit viel Ruhe benötigen. Wenn Sie es mal selber erleben möchten, melden Sie sich mal bei einem Profi zum Mantrailing an. Es ist immer wieder beeindruckend, zu was Hunde in der Lage sind. Mark Karlstedt