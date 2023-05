Dorfgemeinschaft hat viel vor Zuschüsse für gleich vier Projekte in Hülchrath

Einen „Inklusionscheck“ in Höhe von 2000 Euro hat die Dorfgemeinschaft aus dem Programm nrw.inklusiv erhalten. Die Dorfgemeinschaft möchte Menschen, die wegen einer Einschränkung nicht bei Konzerten oder anderen Veranstaltungen in der Kirche St. Sebastianus dabei sein können, ermöglichen, das Event dennoch mitzuerleben“. Das soll eine Übertragung über Internet mit Hilfe neubeschaffter Übertragungstechnik – wie Kameras und Lautsprecher – gewährleisten. „Einen Glasfaseranschluss gibt es bereits in der Kirche“, erklärt Steins. 2500 Euro kostet die Technik, neben dem Inklusionsscheck sollen 500 Euro aus der Dorfgemeinschaftskasse finanziert werden.