Konzerte in Grevenbroich Hülchrath wurde am Vatertag zur Rocker-Zone

In der Formation übernimmt mit Liesa Solbach eine Frontfrau die Rolle von Axl Rose. „Wir haben viel zu wenig Frauen in der Rockszene“, sagte Solbach, die von insgesamt vier Background-Sängern kräftig unterstützt wurde. Die 28-Jährige gab es dann sogar im Doppelpack, denn sie stand auch mit „Garbage Society“ auf der Bühne, die mit selbst geschriebenen Songs antraten. „Vor allem nach Corona tut das gut. Es gibt ja immer noch ein paar Nachwehen davon“, erzählte Solbach. Diese spüre sie mit „Garbage Society“ noch mehr als mit ihrer Coverband. „Mit unseren eigenen Songs ist es schwerer. Ich denke mir da, es kann doch nicht sein, dass uns nach Corona keiner haben will, weil wir noch nicht so bekannt sind. Weil wir noch nicht bei Spotify oder in den sozialen Medien so groß sind.“ Der Vatertagsrock sei für sie ein glücklicher Zufall gewesen. Mit weiteren Bands wie „King Schultz“, „Fans of Rock“, „Music4ce“ und „Audio Mondays“ hatte das Rockfest schließlich für jeden Geschmack etwas zu bieten.