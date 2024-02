Vollrather Höhe in Grevenbroich Marode Holzbrücke kann ersetzt werden – Land will 819.000 Euro dazugeben

Vier Jahre ist es her, dass die mit einer Länge von 66 Metern größte Holzbrücke im Stadtgebiet wegen ihres schlechten Zustands gesperrt werden musste. Seitdem können Fußgänger und Radfahrer die Gleise der Kohlebahn am Fuße der Vollrather Höhe nicht mehr überqueren, seitdem müssen sie Umwege in Kauf nehmen. Nun aber kommt endlich Bewegung in die Sache: Wie das Büro des Landespolitikers Simon Rock (Grüne) am Freitag mitteilte, hat NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (ebenfalls Grüne) am Donnerstag eine Liste mit 230 Bauprojekten für einen besseren Fuß- und Radverkehr vorgelegt, die das Land finanziell fördern möchte. Auf der Liste steht auch der Brücken-Neubau in Grevenbroich: 819.000 Euro sollen für ein neues Konstrukt südlich der künstlich angelegten Höhe fließen.