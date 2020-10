Hofläden in Grevenbroich : Kürbis und Kohl haben im Herbst Saison

Grevenbroich Streifzug durch die Grevenbroicher Hofläden: Neben erntefrischer Ware gibt es hier oftmals Rezeptideen gratis dazu. Verfeinert mit Kokosmilch und Couscous wird so aus Wirsing ein Geschmackserlebnis.

Wirsing ist in Verruf. Völlig zu Unrecht, denn er hat viel Vitamin C und ist gesund. Aber der hartnäckige Kohlgeruch beim Kochen vergällt vielen, vor allem jüngeren Menschen den Appetit auf Herbstgemüse. Dass ein hinzu gegebenes Lorbeerblatt im Kohlkochtopf, zwei Scheiben Zitrone oder – bei Blumenkohl – etwas Zimt das Küchenklima deutlich verbessern kann – das sind Tipps, die es bei Marie Ehl kostenlos dazu gibt. Zum Wirsing, Spitzkohl, Blumenkohl. So wie in dem Hofladen in Barrenstein haben alle Anbieter frischer, regionaler Produkte in Grevenbroich in diesen Tagen von Sommer auf Herbst umgestellt. Denn plötzlich war es verflixt kühl.