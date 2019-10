Heiraten in Grevenbroich : „Hochzeitsstadt“ wirbt jetzt mit herzlichem Logo

Grevenbroich Heiraten in Grevenbroich ist beliebt. Alleine schon wegen der interessanten Locations wie der Villa Erckens oder dem Hülchrather Schloss. Um sich als Hochzeitsstadt besser zu vermarkten, wirbt die Kommune nun mit einem neuen Logo.

„Seit vielen Jahren bieten die historischen und ausgefallenen Trau-Orte in Grevenbroich den Brautleuten die Möglichkeit, den wichtigen Tag in ganz besonderer Atmosphäre zu feiern“, sagt Rathaussprecher Stephan Renner. Längst kommen Heiratswillige aus der ganzen Region an die Erft, um sich dort das Ja-Wort zu geben. Das will die Stadt ausnutzen.

In den nächsten Tagen wird die Stadt daher alle infrage kommenden Unternehmen anschreiben und das Interesse abfragen. Geplant ist eine gemeinsame Präsentation unter dem Titel „Heiraten in Grevenbroich“ im Internet. Die Teilnehmer erhalten Aufkleber mit dem neuen Logo, ebenso eine allgemeine Info-Broschüre über die Vorzüge der Hochzeitsstadt. „Der Aufkleber sollte idealerweise als äußeres Zeichen in den Geschäftsräumen, an der Türe oder im Schaufenster angebracht werden“, sagt Stephan Renner. Unternehmen, die keine Post von der Stadt erhalten sollten, können sich per E-Mail an heiraten.in@grevenbroich wenden.