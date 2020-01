Hochwasserschutz in Grevenbroich: Warum die Erft nicht überläuft.

Grevenbroich Der Erftverband sorgt durch Wehre und Rückhaltebecken dafür, dass Hochwasser ausbleiben.

Auch nicht, wenn es tagelang regnet. Oder wenn im Frühjahr viel weiter südwestlich vergleichsweise warmer Regen in der Eifel die Schneeschmelze wie ein Turbo beschleunigt. „Zuletzt hatten wir 2011 solch eine Situation, die auf der Erft für eine enorme Hochwasserwelle gesorgt hat“, erinnert sich Ulrich Muris. In solchen Fällen sorgen acht vollautomatische Wehre, drei davon in Grevenbroich, im Erftverlauf dafür, dass der Fluss nicht plötzlich über seine Ufer tritt. Im Zusammenspiel mit einem Pegelmessgerät öffnen und schließen sich Klappen im Erftstrom – und regulieren so, wie viel Wasser durchfließt. In Grevenbroich gibt es solcher Wehre an Kampers Mühle in Grevenbroich Mitte, an der Mühle Kottmann und an Drehs Mühle in Wevelinghoven.