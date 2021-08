Hochwasserschutz in Grevenbroich : Initiative „Pro Ortsumfahrung“ kritisiert die Grünen für „Panikmache“

Kapellen Die Bürgerinitiative wirft den Grünen-Politikern vor, die Angst vor Hochwasser auszunutzen. Aus ihrer Sicht könnte der Bau der L 361n als Ortsumfahrung von Kapellen sogar Bedrohungen vorbeugen.

Die Bürgerinitiative „Pro Ortsumfahrung“ wirft den Grevenbroicher Grünen vor, die Angst vieler vor Hochwasser auszunutzen, um eine Front gegen die L 361n zu machen. Die Grünen hätten für die Landschaft an der Erft zwischen Kapellen und Wevelinghoven ein Schreckensszenario „wie bei den jüngsten Überflutungen in der Eifel“ entworfen – für den Fall, dass die L361n gebaut wird. Das teilte die Initiative am Donnerstag mit.

Die Mitglieder von „pro O“ halten dagegen. Aus ihrer Sicht würde ein Bau der L 361n die Hochwassergefahr für Erft-Anwohner in Kapellen und Wevelinghoven nicht erhöhen, sondern sogar möglichen Bedrohungen vorbeugen. „Der Streckenverlauf wurde vom Landesbetrieb Straßen NRW mit dem Erftverband in dessen Umbaukonzept zur Renaturierung der Erft integriert“, wird Wolfgang Esser, Vorsitzender der Bürgerinitiative, in der Mitteilung zitiert: „Die Umsetzung dieses Konzeptes wird die ursprüngliche Auenlandschaft wieder herstellen und eine schadlose Ausbreitung von Hochwasser ermöglichen – es ist also genau das geplant, was zurzeit alle fordern.“