Rachel Bosshammer aus Hochneukirch Vom Bauunternehmer zum Fotograf

Der umtriebige Senior lässt es sich gutgehen. Sein Eckhaus an der Poststraße ist der Ort, an dem er sich wohlfühlt: In dem uneinsehbaren Mini-Garten beobachtet er die Vogel-Vielfalt. Die Nisthilfen und die Uhus aus Holz sind in seiner Holzwerkstatt im Hobbykeller entstanden. Geerdet wird er von der Frau an seiner Seite, Gerda Feierabend. Die frühere Bürokraft, die gleichzeitig aber auch eine talentierte Malerin ist, scheint die Idealbesetzung an seiner Seite zu sein.