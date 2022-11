Hochhaus in Grevenbroich : Feueralarm löst großen Einsatz in der Südstadt aus

Südstadt Ein piepsender Rauchmelder im siebten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Grevenbroicher Südstadt hat am Dienstagnachmittag einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Wie die Retter mitteilten, sind sie um 16.08 Uhr von der Kreisleitstelle alarmiert worden und zur Kurt-Huber-Straße ausgerückt. Gleich mehrere Einheiten wurden in Marsch gesetzt: neben der hauptamtlichen Wache fuhren auch Ehrenamtler der Einheiten Stadtmitte, Wevelinghoven, Hemmerden und Gustorf-Gindorf in die Südstadt.

Die ersten Kräfte vor Ort verschafften sich Zugang zu der betroffenen Wohnung und kontrollierten die Räume. Allerdings konnten sie schnell Entwarnung geben: Vermutlich war ein technischer Defekt an dem Rauchmelder der Grund dafür, dass dieser auslöste. Üblicherweise werden bei Feueralarmen in großen Mehrfamilienhäuser mehrere Einheiten alarmiert; in diesem Fall befand sich ein Teil der Retter in einem Bereitstellungsraum nahe der Einsatzstelle.