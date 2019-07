Kostenpflichtiger Inhalt: Zu heiß in den Büros : Grevenbroicher Rathaus macht Hitzefrei

Weil Klimaanlagen fehlen, drohen tropische Temperaturen im Rathaus. Foto: Foto: Pixabay/Fotomontage: NGZ

Grevenbroich Die Stadtverwaltung wird am Donnerstag früher schließen: Ab 14 Uhr müssen alle Bediensteten das Rathaus verlassen. In den Büros drohen mehr als 40 Grad. Der Erste Beigeordnete Michael Heesch sieht sich in der Fürsorgepflicht.