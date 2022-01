Weltenbummler aus Grevenbroich stellt aus : Himmlische und höllische Momente auf dem Dach der Welt erlebt

Clemens Schelhaas stellt im Museum aus. Gezeigt werden Bilder seiner Reisen in die Himalaya-Region. Foto: Wiljo Piel/wilp

Grevenbroich Seit 40 Jahren bereist Clemens Schelhaas aus Grevenbroich die Himalaya-Region. Einen Ausschnitt von dem, was er zu Fuß und auf zwei Rädern erlebt hat, zeigt er jetzt in der Villa Erckens. Schon bald will der 83-Jährige zurück aufs Dach der Welt.

„Himmel, Hölle, Himalaya“ – so hat Clemens Schelhaas seine Ausstellung genannt, die am Sonntag in der Villa Erckens eröffnet wird. Der Titel ist durchaus wörtlich zu nehmen: Denn der Grevenbroicher Weltenbummler hat sowohl himmlische als auch höllische Momente auf dem „Dach der Welt“ erlebt. Seine 70 Fotos, die im Museum gezeigt werden, sind eine Art Tagebuch der vergangenen 40 Jahre.

Wie oft er die Himalaya-Region besucht hat, weiß er nicht so genau. „Mehr als 20 Mal – gezählt habe ich die Reisen nie“, sagt Schelhaas, der mit fast 84 Jahren bemerkenswert fit erscheint. Angefangen hat alles mit dem Buch „Himmel, Hölle, Himalaya“ von Harald P. Lechenperg (1958), das er als junger Mann verschlang und das in ihm die Abenteuerlust weckte. „Das waren Träume – damals hätte ich nie gedacht, dass sie wahr werden würden“, sagt er.

Vor vier Jahrzehnten, 1982, hat Clemens Schelhaas dann seine Sachen gepackt, ist auf eigene Faust nach Ladakh aufgebrochen und war auf Anhieb gepackt von der Faszination Himalaya. „Nicht nur die Landschaft, sondern vor allem die dort lebenden Menschen haben mich tief beeindruckt“, schildert der Grevenbroicher, den es seitdem immer wieder in eigener Regie in den indischen, pakistanischen und nepalesischen Teil des Himalayas zog.

Die 70 Bilder, die der 83-Jährige aus mehreren tausend Fotos ausgewählt hat, sind eine Nachlese der vergangenen 40 Jahre. Gezeigt werden nicht nur beeindruckende Aufnahmen der Bergwelt und ihrer Bewohner, sondern auch Schnappschüsse manch riskanter Manöver – etwa wenn es galt, tiefe Gletscherspalten per beherztem Sprung oder reißende Flüsse über verdammt wackelige Hängebrücken zu überqueren. Und auch Fotografien seiner Motorradtouren sind zu sehen. Nicht selten erkundete Schelhaas den Himalaya auf zwei Rädern – zumindest soweit das die „Straßen“ dort zuließen.

„Corona hat viele meiner Pläne zunichte gemacht“, bedauert der 83-Jährige, der in der nächsten Woche Geburtstag feiert. 2020 und 2021 mussten seine geplanten Expeditionen ausfallen. „Aber ich habe noch Hoffnung für das nächste Frühjahr“, sagt Schelhaas, der am 20. März wieder nach Katmandu aufbrechen möchte. Ausgeruht hat er sich während der Pandemie nicht: Vier Wochen lang hat er mit seinem Fahrrad die Bundesrepublik durchquert, radelte von Flensburg nach Österreich. „Man will ja nicht einrosten.“