Tiermobil hat Ursprung in Grevenbroich Deutscher Tierschutzpreis für Tierärzte auf Rädern

Haustiere sind für ihre Besitzer oft viel mehr als „nur“ Tiere: Für viele sind es langjährige Weggefährten, mit denen sie durch Dick und Dünn gehen. Sie können ihren Besitzern in schwierigen Zeiten Halt geben – und sie beschützen. Dass es ihnen gut geht, ist vielen deshalb eine besondere Herzensangelegenheit. Auch den Menschen, die hinter dem Projekt „Tiemo“ stecken, der mobilen Tierarztpraxis, die regelmäßig in Grevenbroich und Köln unterwegs ist. „Menschen für Tiere – und Tiere für Menschen in Not“, lautet der Leitsatz des Vereins „Herzensangelegenheiten“, der die Behandlungen von Tieren ermöglicht, deren Besitzer diese ohne weiteres oft nicht bezahlen könnten.