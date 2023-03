Experten berichten über Vorhofflimmern Herzwoche endet am Mittwoch in Grevenbroich

„Turbulenzen im Herz“ lautet das Motto der Herzwoche der Deutschen Herzstiftung: Es geht um das weit verbreitete Vorhofflimmern. Die bundesweite Aufklärungskampagne findet regelmäßig auch im Rhein-Kreis Neuss statt. An sechs Terminen erklären Herzspezialisten aus der Region laienverständlich wichtige Herzerkrankungen. Die letzte Veranstaltung findet am Mittwoch, 15. März, von 18 bis 20 Uhr im Großen Sitzungssaal des Kreishauses, Auf der Schanze 4, in Grevenbroich statt.