Hermann Gröhe bekam Besuch der DRK Ortsgruppe Grevenbroich-Wevelinghoven

DRK Wevelinghoven zu Besuch in Berlin

Auf Stippvisite in der Bundeshauptstadt

Wevelinghoven/Berlin Geschichte live und Begegnungen mit Politikern wie Hermann Gröhe erlebten die DRKler bei ihrer Reise.

() Reisen bildet, wie die Mitglieder der DRK-Ortsgruppe Wevelinghoven jetzt erleben durften. Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Hermann Gröhe, waren 21 DRKler in der Bundeshauptstadt zu Gast.

„Uns wurde deutsche Geschichte lebendig und infomativ vermittelt“, lautet das Resümee der Mitreisenden um Heinz Werres, Bereitschaftsleiter der Ortsgruppe. Ab Neuss ging es per Bahn nach Berlin. Dort standen auf dem Programm natürlich eine Stadtrundfahrt mit Hauptaugenmerk aufs Regierungsviertel, bei der auch Plenarsaal und Reichstagsgebäude in Augenschein genommen wurden. Auch das Dokumentationszentrum „Topographie des Terrors“ wurde besucht.

„Höhepunkte der Reise waren der Besuch des Reichstagsgebäudes und die Diskussion mit Herrn Gröhe“, bilanzieren die DRKler vielschichtige Erlebnisse. Als „besonders ergreifend“ wurde der Gang durch die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, der ehemaligen zentralen Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit, die zu Stasi-Zeiten in keinem offiziiellen Stadtplan verzeichnet war, die es also offiziell nie gab, empfunden. „Diesen Besuch werden wir so schnell nicht vergessen“, sagte Heinz Werres stellvertretend für alle.