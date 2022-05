NRW-Ministerpräsident in Grevenbroich : Hendrik Wüst besucht Humintec

Grevenbroich Der NRW-Ministerpräsident besichtigte das Grevenbroicher Unternehmen, das aus Braunkohle Bio-Dünger erzeugt und in viele Länder mit kargen Böden liefert.

Seinen Besuch beim Biotech-Unternehmen Humintec verband NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst mit einer Kontaktaufnahme zu Mitgliedern des Verbands türkischer Unternehmer und Industrieller in Europa (ATIAD). Humintec verwendet die in Braunkohle enthaltenen Huminstoffe, um karge Böden in anderen Ländern fruchtbar zu machen.

Nach der Begrüßung durch die Humintec-Geschäftsführer Müfit Tarham und Aydogan Cengizt, einer Betriebsführung und einem vertraulichen Gespräch erklärte Wüst, dass Humintec eines der Unternehmen sei, die die Grundlage für gute Arbeitsplätze in NRW bildeten. „Wir brauchen sichere Arbeitsplätze an attraktiven Standorten“, sagte er mit Blick auf den Strukturwandel für die Zeit nach der Braunkohleverstromung. An die Vertreter des ATIAD gewandt, lobte Wüst die gemeinsame Aufbruchsstimmung, die auch durch die Gründer in der zweiten und dritten Generation mit Einwanderungsgeschichte bewirkt werde. ATIAD-Vorstandsmitglied Tolga Halic verwies auf die Wirtschaftskraft der Verbandsmitglieder, die einen Jahresumsatz von 17 Milliarden Euro in Deutschland erwirtschafteten und sich für die Integration einsetzen.