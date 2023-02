Die Diebe schlugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26. Februar, in der Zeit zwischen 0.30 und 6 Uhr zu. Wie die Polizei mitteilt, sind zwei Einfamilienhäuser an der Pfannenstraße und an der Buscher Straße in Hemmerden zum Ziel der Verbrecher geworden.