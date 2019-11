Großes Interesse an Aufklärung : Bereits 50 Hinweise zum Mordfall Claudia Ruf

Großes Interesse an Aufklärung

Hemmerden Noch bevor die großangelgte DNA-Reihenuntersuchung gestartet ist, hat die Polizei zahlreiche Hinweise zu dem Mordfall an der damals Elfjährigen erhalten.

Im Fall des 23 Jahre unaufgeklärten Mordes an der elfjährigen Claudia aus Grevenbroich unterstützen zahlreiche Bürger die Fahndung der Polizei. Gut 50 Hinweise seien seit einem erneuten Fahndungsaufruf der Polizei vom vergangenen Freitag bereits eingegangen, sagte ein Sprecher am Montag. Zwar gebe es bisher keine „heiße Spur“, dennoch seien die Beamten sehr dankbar für das „große Interesse und die Unterstützung“. Die Hinweise seien über eine Hotline und über die sozialen Medien an die Polizei herangetragen worden sein.