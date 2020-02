Grundschule St. Josef in der Grevenbroicher Südstadt : Kinder hatten schulfrei wegen ausgefallener Heizung

Südstadt Einen Tag länger als geplant hatten die Jungen und Mädchen der Katholischen Grundschule St. Josef in der Südstadt schulfrei. Ein Ausfall der Heizung im Gebäudekomplex an der Erftwerkstraße war der Grund, dass die Kinder am Aschermittwoch wieder nach Hause geschickt wurden. Auch in der Offenen Ganztagsschule war am Mittwoch kein Betrieb. Auch deren Räume waren laut Stadt ausgekühlt.

„Die Heizungsanlage der Grundschule St. Josef hatte eine Störung angezeigt“, erklärt Stadtsprecherin Claudia Leppert auf Anfrage der Redaktion. Aus diesem Grund seien die Schüler heim geschickt worden. „Der Hausmeister hat die Heizung am Aschermittwoch wieder in Gang gesetzt“, erläutert Leppert. Damit war die unterrichtsfreie Zeit für die Erst- bis Viertklässler am nächsten Tag beendet.

„Die Heizung läuft. Heute findet Unterricht nach Plan statt“, verkündete die Südstadt-Grundschule am Donnerstag, 27. Februar, auf ihrer Homepage. Am vergangenen Freitag, am Rosenmontag und am Dienstag hatten die Schüler bereits frei gehabt, die Grundschule hatte dafür Verfügungstage genutzt.