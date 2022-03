Energieversorgung in Grevenbroich : Preise versetzen Öl-Kunden in Panik

Preise versetzen Öl-Kunden in Panik

Energieversorgung in Grevenbroich

Ein Heizöl-Lieferant befestigt die Zapfpistole am Füllstutzen eines Ölheizungs-Tanks. Foto: C. Charisius/dpa Foto: dpa/Christian Charisius

Wevelinghoven „Kaufen, bevor es noch teurer wird“: Grevenbroicher lassen ihre Heizöl-Tanks auffüllen. Das macht sich bei lokalen Lieferanten bemerkbar. Wie ein Traditionsbetrieb aus Wevelinghoven die Marktlage beurteilt – und für wann eine Entspannung erwartet wird.

Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland sind die Energiepreise rasant in die Höhe geschnellt – auch die für Heizöl. Hunderte Kunden hat das in den vergangenen Wochen zu Panik-Käufen verleitet. Der Tenor: „Lieber jetzt kaufen, bevor es noch teurer wird.“ Mit einem Mal ist die Nachfrage massiv gestiegen, gleichzeitig aber gibt es eine Verknappung auf dem Markt. Russische Tanker dürfen nicht mehr anlegen, Händler und Raffinerien lehnen russisches Öl ab.