Grevenbroich: Heinz und Simone Koerfer regieren jetzt in Hülchrath

Grevenbroich Neues Königspaar wird am Sonntagmorgen gekrönt.

Morgen haben die Hülchrather Schützen bereits ein strammes Programm: Fronleichnamsprozession, Vogelschießen und Feiern im Festzelt. Am Samstag startet die Sebastianus-Bruderschaft dann offiziell in ihr viertägiges Schützenfest.

Die Festivitäten sind der krönende Abschluss der Regierungszeit von Jörg Lück. Er wird die Königsehren am Fest-Sonntag nach einjähriger Amtszeit niederlegen. Sein Nachfolger steht bereits in den Startlöchern: Heinz Koerfer.

Der 45-Jährige wurde in Grevenbroich geboren und wuchs in Hülchrath auf. Er ist verheiratet mit Ehefrau Simone, beide haben drei Kinder - Lea (21), Luca (18) und Robin (13). Der künftige König arbeitet als Lacklaborant. In seiner Freizeit verfolgt er die Spiele von Borussia Mönchengladbach und kegelt mit bei den "Hülchrather Kegeljonge". Seine Schützenlaufbahn begann Heinz Koerfer als Edelknabe. Später wurde er Fahnenoffizier im Husarenkorps und schloss sich dem III. Husarenzug an. In der Bruderschaft engagiert sich Koerfer seit 2011 im Vorstand und bekleidet das Amt des Schießmeisters.