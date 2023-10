Zentrale Unterkunft bei Grevenbroich-Kapellen Stadt macht Rückzieher in Debatte um Heim für 600 Flüchtlinge

Zwei Tage vor der Sitzung des Stadtrats hat die Verwaltung am Dienstagnachmittag jenen Tagesordnungspunkt in Teilen „entschärft“, in dem es um die künftige Unterbringung von Flüchtlingen in Grevenbroich geht. Sie hat die ursprüngliche Beschlussvorlage zurückgezogen – und eine neue verfasst. Über eine Zentrale Unterbringungseinrichtung für bis zu 600 Flüchtlinge auf dem ehemaligen Lange-Walker-Gelände bei Kapellen soll plötzlich nicht mehr entschieden werden. Jetzt geht es nur noch um die beiden kleineren Standorte „Am Steelchen“ in Frimmersdorf und „In der Dell“ in Hemmerden, wo jeweils bis zu 120 zugewiesene Flüchtlinge in städtischen Unterkünften Platz finden sollen.