Haus Portz in Grevenbroich : Brauhaus kann wieder Schnitzel braten

Grevenbroich Umsatzeinbruch durch kaputte Haube: Zwei Monate lang gab’s nur eine kleine Karte. Jetzt ist eine Übergangslösung gefunden worden – zur Freude der Gastwirte.

Die Traditions-Gaststätte Haus Portz am Grevenbroicher Markt kann wieder zwei Drittel ihrer Speisekarte bedienen. „Ab sofort gibt’s wieder Schnitzel, Steaks und Currywurst“, nennt Wirt Ulrich Vogt drei Beispiele. Zwei Monate lang hatte er seinen Gästen nur eine abgespeckte Version der Speisekarte vorlegen können – weil der Motor in der Dunstabzugshaube der Haupt-Küche im Erdgeschoss kaputt ist. Der Defekt soll nach langem Hin und Her nun behoben werden. Für die Übergangszeit aber ist eine Lösung gefunden worden. Seitdem Techniker das alte Gemäuer am Donnerstag inspiziert haben, steht fest: „Wir können in unserer Event-Küche im zweiten Obergeschoss kochen.“