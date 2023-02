Feuer in Grevenbroicher Wohnhaus Akku-Explosion wohl Ursache für Brand

Nach dem verheerenden Feuer in einem Wohnhaus an der Straße „In der Herrschaft“ hat die Polizei neue Erkenntnisse zur mutmaßlichen Brandursache. Die Ermittler der Kripo gehen nach der Untersuchung des Objekts davon aus, dass das Feuer durch die Explosion eines E-Scooter-Akkus entfacht wurde. Das bestätigte Polizei-Sprecher Gerko Siemer am Dienstagnachmittag. Der Akku soll sich während des Ladevorgangs in einem kleinen Zimmer des Hauses entzündet haben.