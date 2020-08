Handel in Grevenbroich: Kostenloses Parken nicht beworben.

Handel in Grevenbroich

Grevenbroich Die Happy Hour an den Parkuhren muss im Umland noch bekannter werden. Denn erst dann erfüllt der Erlass von Parkgebühren bis Jahresende seinen Zweck. Er soll neue Kunden in die City locken.

Mehr als 300 kostenlose Parkplätze gibt es in Citynähe auf dem Platz der Republik und am Flutgraben. Hinzu kommen die neuen Happy-Hour-Parkzeiten, die bis zum Jahresende gelten sollen: Werktags ab 16 Uhr und samstags müssen keine Euro-Stücke mehr in die Parkautomaten eingeworfen werden. Das betrifft eine weitere, dreistellige Anzahl von Parkplätzen rings um den attraktiven Kern der Schlossstadt.