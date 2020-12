Einzelhandel in Grevenbroich : CCC schließt seinen Laden in der Coens-Galerie

Die Filale des Schuhhändlers CCC in der Galerie ist geschlossen. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich In der Grevenbroicher City schließt der nächste Anbieter: CCC hat in seinem Laden in der Coens-Galerie die Türen abgeschlossen. Die Insolvenz trifft sieben Mitarbeiter – und die Inhaber der gebeutelten Galerie.

„Diese Filiale bleibt bis auf weiteres geschlossen“, steht auf einem Schild an der Tür. Der Verkaufsraum von CCC Shoes & Bags, einer der Ankermieter in der Coens-Galerie, ist dunkel. Die Filiale mit sieben Mitarbeitern hat keine lange Zukunft mehr. Sie gehört zu den 48 von noch 59 Stores des Schuhhändlers, die „im Laufe des Dezembers aufgegeben und an die Vermieter zurückgegeben werden“. Das teilt Thomas Schulz, Sprecher für die Sanierungsführung von CCC Germany, mit. Seit 2019 befindet sich die CCC Germany GmbH im Restrukturierungsprozess. Ende September hatte der Sanierungs-geschäftsführer, Markus Küthe von Stellmach & Bröckers Rechtsanwälte, beim Amtsgericht Osnabrück Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Durch die staatlich angeordneten Maßnahmen des Lockdowns sei das Unternehmen mitten im Restrukturierungsprozess „empfindlich zurück geworfen worden“.