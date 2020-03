„Existenzhilfe“ in Grevenbroich : Hamsterkäufe - Tafel schließt zwei ihrer Ausgabestellen

Grevenbroich Der Verein kann nur noch rund zehn Prozent der üblichen Menge an Lebensmitteln derzeit an Bedürftige verteilen.

Zwar sind die Transporter der Grevenbroicher Tafel nach wie vor jeden Tag unterwegs, um Lebensmittel bei den Supermärkten abzuholen – doch: „Die Versorgungssituation wird immer schwieriger“, beklagt Wolfgang Norf, Geschäftsführer der „Existenzhilfe“. Denn die fünf Lieferwagen sind größtenteils leer, wenn sie zurück in die Zentrale an der Merkatorstraße kommen. „Die Ausbeute ist mager: Sie liegt nur noch bei zehn Prozent von dem, was sonst so abgeholt wird“, sagt Norf. Er führt dies auf die Hamsterkäufe als Folge der Corona-Krise zurück.