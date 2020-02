Urteil für zwei Männer aus Grevenbroich : Haft auf Bewährung und Geldstrafe im Bitcoin-Betrug

Grevenbroich Glimpflich sind zwei junge Grevenbroicher am Landgericht Mönchengladbach davongekommen.

Sie hatten gestanden, im Januar 2018 einen 23 jahre alten Instagram-Influencer in dessen Wohnung an der Rheydter Straße überfallen zu haben (NGZ berichtete). Der 25 Jahre alte Haupttäter kam mit einem Jahr Haft auf Bewährung davon, sein Komplize mit 6000 Euro Geldstrafe. Das Opfer muss nun selbst Ermittlungen wegen Betrugs fürchten.

Letztlich war es die ungewöhnliche Vorgeschichte, die das Gericht zu diesem Urteil veranlasste. „Sie haben in eine Schwachsinns-Geldanlage ihres ehemals besten Freundes investiert“, meinte der vorsitzende Richter Hagen Diepolder, „Ihnen wurde eine unfassbare Rendite durch ein Investment in Bitcoins versprochen.“ 9000 Euro hatte der Handwerker investiert, nach einigen Monaten war ihm klar: Das Geld sieht er wohl nie wieder. „Daraufhin sind Sie zu demjenigen, der Ihnen die Geldanlage vermittelt hatte“, so der Richter, „hier wollten Sie mit Hilfe ihres Mitangeklagten eine Drohkulisse aufbauen.“ Letztlich eskalierte das Geschehen in der Wohnung des Influencers: Einer der Angeklagten fuchtelte mit einer Schreckschusspistole vor dem Opfer herum,. Der 23-Jährige schrie um Hilfe und wurde getreten, er erlitt eine Gehirnerschütterung. Ohne das Geld zurückerhalten zu haben, flüchteten die beiden und wurden wenig später festgenommen.