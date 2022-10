Ärger um Barrieren in Grevenbroich : Neues vom Kapellener „Kanalrohr-Slalom“

Ärger um Barrieren in Grevenbroich

Anwohner des „Erftgraben“ in Kapellen stören sich am Anblick der Schachtringe, die den Verkehr auf der Straße bremsen sollen. Archivfoto: cka Foto: Kandzorra, Christian

Kapellen Anwohner des „Erftgraben“ in Kapellen wollen die drei im Juni gestapelten Schachtring-Barrieren auf ihrer Straße ersetzt wissen. Politiker suchen nach Lösungen.

Der Ärger um die auf der Straße „Erftgraben“ gestapelten Schachtringe aus Beton ist noch immer groß. Die Stadtbetriebe hatten sie im Juni als Ersatz für alte Waschbeton-Kübel aufgestellt, die Fahrer beim Ausparken immer wieder übersehen hatten. Die Ringe sollen besser sichtbar sein als die eckigen Pflanzkübel und Autofahrer in der verkehrsberuhigten Zone bremsen. Optisch sind sie Hingucker – aber nicht, weil sie durch Schönheit glänzen. Im Gegenteil. „Das sieht aus wie die Abstellkammer des Bauhofs“, sagte Anwohnerin Daniela Föll bei einem Treffen mit Vertretern aus der Grevenbroicher Politik, zu dem sie und ihre Nachbarn geladen hatten. Die Resonanz: nicht besonders groß. Zumindest auf Seiten der Politik. Immerhin waren Ralf Cremers (CDU) und Peter Cremerius (FDP) gekommen, um mit den Bewohnern zu sprechen.

Eine richtige Lösung für das Problem fanden sie am Montagabend allerdings nicht. Trotzdem: Es soll sich etwas verändern. Zur Debatte stehen unter anderem Betonröhren aus einem „Guss“, die eine für ausparkende Fahrer gut sichtbare Höhe haben. Diese könnten von Mitarbeitern der Stadtbetriebe in Weiß oder Grau angestrichen werden, lautete ein Vorschlag. Damit würden sich wohl die meisten Anwohner zufrieden geben, auch wenn sie Bedenken äußerten, was spielende Kinder betrifft, die plötzlich hinter den Röhren hervorkommen und von Autofahrern übersehen werden könnten.