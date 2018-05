Grevenbroich: Gymnasiasten im Einsatz für Afrika

Grevenbroich Erasmus-Schüler gehen arbeiten, um Geld für Afrika-Projekte zu spenden.

Der besondere Clou ihres Vortrages war, dass die beiden Referentinnen nicht theoretisch erzählten, sondern Tatsachenberichte lieferten. "Wir waren im vergangenen Jahr in Ruanda", erinnerten Janis Heinz und Marie Christ (beide 19) an ihren Afrika-Besuch. Wie unterschiedlich das Land ist, vor allem aber, wie sinnstiftend auf dem Weg zur Selbsthilfe geholfen werden kann, darüber berichteten sie den Erasmus-Gymnasiasten.

Für die nämlich steht Mitte Juni die traditionelle Aktion "Mein Tag für Afrika an" - zum 15. Mal, wie die Erasmus-Lehrerinnen Andrea Frentzen und Nicole Rheydt erklären. "In den vergangenen Jahren haben wir mit Zeitungsartikeln, Fotos und Doku-Material informiert." Diesmal wurden zur Vorbereitung Referenten der Dach-Organisation "Tagwerk" an die Röntgenstraße gebeten. Mit Videos, Filmen und kleinem Wissensquiz versuchten Christ und Heinz zu informieren.

Im vergangenen Jahr haben die Schüler der Stufen fünf und sieben 4600 Euro an ihrem Afrika-Tag gesammelt. "Dafür suchen sich die Jugendlichen einen Job", berichten die Lehrerinnen. In Frage kommen Rasenmähen oder Einkaufshilfe leisten, nach dem Prinzip des Sponsorenlaufs kann in der Verwandtschaft ein Geldvergabesystem für kleine Aufgaben festgelegt werden. Außerdem stehen Schüler und Lehrer am Aktionstag mit einem Info-Stand am Markt vor dem Rathaus.