„Gute Schule 2020“ in Grevenbroich : Schulen werden medienfit gemacht

Für die Digitalisierung sind etliche neue Leitungen nötig, wie hier am Erasmus Gymnasium. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Grevenbroich Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ bringt die Stadt ihre Schulen ans Netz. Die Arbeiten dafür laufen noch bis zum Jahr 2021.

Anne Harnischmacher

Die Digitalisierung wird auch an Schulen immer wichtiger, doch dafür müssen die technischen Voraussetzungen vorhanden sein. Unter anderem dafür wurde das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes in Zusammenarbeit mit der NRW.Bank aufgelegt. Mit Hilfe des Programms wird seit 2017 der Medienentwicklungsplan für die Schulen der Stadt Grevenbroich umgesetzt. Einige Schulen sind bereits ans Netz gebracht, die übrigen folgen bis 2021. „Ziel ist es, dass in jedem Klassenraum Medien eingesetzt werden können“, erläutert Schulamtsleiter Thomas Staff.

Mit den medialen Klassenzimmern ergeben sich nach Auskunft von Staff auch neue Herausforderungen und Aufgaben. Beispielsweise fallen Folgekosten durch Wartung an, auch der Diebstahlschutz muss beachtet werden. „Die digitale Umgestaltung wird uns in den nächsten Jahren weiter begleiten“, sagt Staff.

Finanzierung Das Land hat im Zusammenwirken mit der NRW.Bank den kommunalen Schulträgern für die Jahre 2017 bis 2020 zwei Milliarden Euro für die Modernisierung und Sanierung der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Stadt Grevenbroich erhält davon 3,42 Millionen Euro, von denen in jedem Jahr 855.000 Euro bereit stehen.

Stand an weiterführenden Schulen Die Vernetzung und Ausstattung mit Geräten sowie die Arbeiten an der Infrastruktur in den Gebäuden sind an der Diedrich-Uhlhorn-Realschule, am Erasmus-Gymnasium sowie an der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule, Standort Parkstraße, abgeschlossen. Zudem wurde der erste von drei Bauabschnitten zur Sanierung der Turnhalle in Orken, die auch mit „Gute Schule“-Mitteln finanziert wird, fertiggestellt. An der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule wurden bereits Leitungen im Rahmen der laufenden Sanierung des Gebäudes für die Stufen fünf bis sieben verlegt. Nun steht die Vernetzung am Pascal-Gymnasium an. „Über den Sommer wurden schon einige Arbeiten erledigt“, sagt Dirk Schwarz, Leiter der Gebäudewirtschaft bei den Stadtbetrieben „Bis Ende 2019 werden die Maßnahmen am Pascal abgeschlossen sein.“ Danach folgen die übrigen Gebäude der Käthe.-Kollwitz-Gesamtschule sowie der Standort Orken der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule.

Grundschulen In diesem Jahr soll mit den Verkabelungsarbeiten an den Grundschulen begonnen werden. Den Anfang bei den elf Schulstandorten machen die Erich-Kästner-Schule in Elsen und die Grundschule Sankt Josef in der Südstadt. Vorbereitende Arbeiten laufen für die Schulen in Neukirchen, Frimmersdorf und Wevelinghoven.

Fertigstellung Mit den Arbeiten an den noch ausstehenden Schulen soll spätestens Ende 2020 begonnen werden, sie werden sich bis 2021 hinziehen. Damit „liegt Grevenbroich immer noch gut im Zeitplan“, so Staff. Ursache der Verzögerung sei die Überlastung der zur Verfügung stehenden Baufirmen.

Präsentationstechnik Nach Fertigstellung der Netzwerkstruktur inklusive WLAN wurden bisher in der Realschule, im Erasmus-Gymnasium sowie im Gebäude Parkstraße der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule auf die Räume abgestimmte Präsentationstechnik installiert. Insgesamt sind an den drei Standorten 100 Beamer, 100 Lautsprecher, 69 Projektionsflächen und pro Schule ein interaktiver Bildschirm montiert worden. Zusätzlich wurden 80 AccesPoints zur Herstellung der WLAN-Netzwerke angebracht. „Neben den einmaligen Kosten verursacht die Präsentationstechnik jährliche Kosten für Einrichtung und Support von Netzwerken und WLAN durch die ITK Neuss“, sagt Schuldezernent Michael Heesch. Der jährliche Support für die drei Gebäude liege bei circa 20.000 Euro.

Laptops Der Medienentwicklungsplan der Stadt empfiehlt zudem eine EDV-Ausstattung, bei der ein Tablet oder Laptop auf fünf Schüler kommt, sowie einer pro zehn Lehrer. Insgesamt sind das laut Plan etwa 2700 Endgeräte. In den Schulen müsse eine pädagogisch sinnvolle Lösung für den Transport der Geräte in die Klassenräume gefunden werden sowie bei Nichtnutzung eine sichere Form Aufbewahrung, so Staff. „Wir empfehlen für Lagerung und Transport spezielle Koffer“. Derzeit sei die Stadt im Gespräch unter anderem mit der Polizei, um Lösungsmöglichkeiten für die sichere Lagerung der Tablets zu finden.

IT-Unterstützung Der Medienentwicklungsplan der Stadt wird ergänzt durch die aufgestellten Medienkonzepte der Schulen, die mit Endgeräten ausgestattet werden. „Sowohl der Medienentwicklungsplan und die Medienkonzepte müssen einer ständigen Überprüfung unterliegen und bei Bedarf an die technische Entwicklung und die pädagogische Unterrichtsmethodik der einzelnen Schule angepasst werden“, erklärt Schuldezernent Michael Heesch. „Seitens des Schulträgers kann auf eine qualifizierte Unterstützung im Bereich der neuen Medien durch IT-Fachleute zukünftig nicht verzichtet werden.“ Diese Unterstützung fehle aber bisher. Außerdem sei es wichtig, ergänzt Staff, die Pädagogen mit den neuen digitalen Möglichkeiten nicht alleine zu lassen.

Dirk Schwarz und Kai Fischer prüften eine Verkabelung. Foto: Tinter, Anja (ati)