Guiseppe Cabibbo und sein ungewöhnliches Hobby : Grevenbroicher Olivenöl „made in Sizilien“

Grevenbroich Guiseppe Cabibbo hat ein ungewöhnliches Hobby: In seinem Geburtsort Ferla im Südosten Siziliens stellt er sein eigenes Olivenöl her. Das hat viele Fans in Grevenbroich.