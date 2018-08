Guido Schumacher plant als Sport- und Sozialprojekt Muaythai-Camp in Grevenbroich

Sportprojekt : Guido Schumacher plant Grevenbroichs erstes Muaythai-Camp

Grevenbroich Kampfsport trainiert den Körper und schult den Geist. Eine der mehr als 100 verschiedenen Sportarten darunter ist Muaythai. Diese Sportvariante kennt Guido Schumacher besonders gut. Als Bundesjugendwart will er jetzt kreisweit das erste Muaythai-Camp für Kinder in Grevenbroich anbieten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Valeska von Dolega

„Wir haben uns im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz inspirieren lasen“, sagt Guido Schumacher über einen Abstecher, den er zusammen mit dem Verbandspräsidenten Detlef Türnau unternommen hat. Dort waren es etwa 80 Kinder, denen rund um Sport und Spaß „viel Soziales“ vermittelt wurde – und dieses Grundkonzept will Schumacher jetzt beim ersten „Kids XL Camp“ übernehmen. Angedacht als Termin ist dafür der Oktober, angesprochen werden soll die Altersklasse der sechs bis 14-Jährigen. „In Nordrhein-Westfalen gibt es viele Kinder. Potential ist also da“, sagt er über mögliche Teilnehmer. Vermittelt werden soll die Faszination der Sportart, gelehrt werden Techniken – und soziale Kompetenz.

Guido Schumacher (Mitte) will kreisweit das erste Muaythai-Camp auf die Beine stellen. Als Übungsleiter mit dabei sind Atenea Flores und Jakob Styben (rechts). Foto: Valeska von Dolega

Außerdem will Schumacher als weitere Übungsleiter die im Grevenbroicher Kampfsportcenter aktiven und in die Jugendarbeit involvierten Welt- und Europameister Atenea Flores und Jakob Styben – beide zuletzt auch bei den Profi-Titelkämpfe „Clash of Gladiators“ am Start – mit ins Boot nehmen. „Beide sind bei den Kindern total beliebt und haben Vorbildfunktion“, weiß Schumacher. Letztlich geht es ihm als Sportler mit der Camp-Idee vor allem darum, „etwas für Kinder zu tun, viele können nicht mal mehr einen Purzelbaum“. Nach dem Prinzip „runter von der Couch, weg von Playstation und Handy“ sei es ihm „letztlich ziemlich schnuppe, was für Sport Kinder machen. Hauptsache sie tun etwas.“ Muaythai bedeute Kraft, Konzentration und vor allem Ganzkörpertraining, „wer diesen Sport ausübt lernt, sich Ziele zu setzen, sie zu erreichen und daraus Erfolgserlebnisse zu ziehen“. Aber nicht nur das Prinzip des Einzelkämpfers greift, „es wird vermittelt, Team-Player zu werden“, betont er wichtige soziale Aspekte.



zurück

weiter