Auf Burg Brüggen : Grevenbroicher organisiert Festival fürs Harmonium

Grevenbroich/Brüggen Klaus Langer machte seine Leidenschaft zum Beruf. Er restauriert in die Jahre gekommene Harmonien. Alle zwei Jahre organisiert der Grevenbroich ein Festival für sein Lieblings-Instrument.

In seiner Werkstatt an der Rheydter Straße stehen zurzeit 52 Instrumente, die darauf warten, von ihm restauriert zu werden. „Vor zwölf Jahren habe ich damit begonnen. Durch die Pandemie hatte ich sehr viel zu tun“, erzählt Langer. Viele Kunden seien zu ihm gekommen, um ihr Instrument zum Kauf anzubieten. Bei manchen weckte Langer die Leidenschaft für das Instrument und schlug ihnen vor: „Lernen Sie doch selbst darauf zu spielen.“

Das Harmonium, im ausgehenden 20. Jahrhundert noch in vielen deutschen Haushalten zu finden, wurde damals häufig für Hausmusik genutzt. Wer Musik hören wollte, musste diese mangels LP, CD oder Streamingliste selbst machen. Dafür bot sich das Instrument an: Denn es kostete nur ein Fünftel von einem Klavier. Das Instrument wird mit Luft betrieben, die Metallzungen schwingen lässt: Die Luft wird, für den Spielenden schwieriger, durch die Zungen geblasen (Druckwindharmonium) oder der Ton wird per Unterruck erzeugt (Saugwindharmonium).