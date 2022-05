Queen-Klassiker in Grün : Schimmi singt im Duett mit seinem Wahlplakat

Grevenbroich Mit einem Queen-Klassiker beendet Dirk Schimanski nun offiziell seinen Wahlkampf. Nach seinem originellen TikTok-Video will sich der Grüne nun wieder ernsteren Themen zuwenden.

„Die Idee zum Video ist mir beim Sichten der Fotos aus der Wahlkampfzeit gekommen – also in einem sehr nostalgischen Moment“, schildert Schimanski, der den Clip mit Hilfe einer App umsetzte. Das Filmchen soll vorerst aber das letzte seiner Art sein, denn der Grüne will sich wieder ernsteren Themen widmen – etwa der Verhinderung der Umgehungsstraße L361n.

In dieser Sache hat Schimanski bereits Kontakt mit dem Bundespolitiker Oliver Krischer aufgenommen, der aktuell an den Sondierungsgesprächen in Düsseldorf teilnimmt, und ihm die Position der Grevenbroicher Grünen mitgeteilt. „Nur zur Erinnerung“, sagt Schimanski. „Denn Krischer ist im Thema, hat er sich doch schon bei zwei Besuchen in der Erftaue gegen diese unnötige Trasse ausgesprochen.“