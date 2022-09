Kinderbetreuung in Grevenbroich : Grüne wollen Kita-Plätze in Naturgruppen schaffen

Grevenbroich Die Grünen-Fraktion macht sich für eine Ergänzung des Kita-Angebotes um Naturgruppen stark, die etwa von einem Bauwagen aus ihre Exkursionen unternehmen. Warum die Grünen Naturgruppen für eine interessante Alternative halten, um neue, dringend benötigte Betreuungsplätze zu schaffen.

370 Kindergarten-Plätze fehlen in Grevenbroich. Die Grünen-Fraktion macht nun den Vorschlag, mit vergleichsweise wenig baulichem Aufwand neue Kita-Gruppen einzurichten: Naturgruppen, die als Basis etwa einen Bauwagen oder ein Tiny House nutzen. In der überwiegenden Betreuungszeit sind die Kinder draußen unterwegs, lernen in der Natur Tiere und Pflanzen kennen und unternehmen vieles mehr.

Das Naturgruppen-Konzept soll, wie die Grünen im Rat beantragt haben, auch in Grevenbroich geprüft werden. „Das Konzept ähnelt dem des Wald-Kindergartens, ist aber auch anderswo realisierbar“, sagt Gehrmann. In Rommerskirchen seien bestehende Kitas erweitert worden. „Auch in Neubaugebieten waren so rasch Angebote möglich. Neben dem interessanten pädagogischen Konzept seien „geringe Kosten und kurze Vorlaufzeiten als Vorteile in Rommerskirchen benannt worden“. Angesichts des Mangels an Plätzen in Grevenbroich seien Naturgruppen eine „interessante und hoch-flexible“ Möglichkeit zur Ergänzung. „Wir müssen das Rad nicht neu erfinden“ – Copy with Pride‘ (mit Stolz kopieren) laute die Devise.