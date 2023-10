Forderung zum Welthospiztag am 14. Oktober 2023 Grüne wollen Hospiz in Grevenbroich

Auch wenn er sich aus der Politik heraushält: Über diese Initiative freut sich Jürgen Hildebrandt. Drei Jahre lang hatte sich der ehemalige Schul- und Kulturamtsleiter des Rhein-Kreises für ein stationäres Hospiz in Grevenbroich stark gemacht – letztlich vergebens. Nun greifen die Grünen das Thema auf. Anlässlich des Welthospiztages am Samstag kritisieren sie, dass es in der Stadt noch keine stationäre Einrichtung gibt, in der Menschen mit unheilbaren Krankheiten auf ihrem Lebensweg begleitet werden. Das soll sich ändern.