Migration in Grevenbroich : Grüne: Stadt soll aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufnehmen

Grevenbroich Die Stadt soll sich zum sicheren Hafen für Flüchtlinge erklären. Das fordern die Grünen in einem Antrag zur Bewegung „Seebrücke“.

Der Rat solle sich solidarisch erklären „mit der „Initiative Seebrücke“, der zivilen See-Notrettung auf dem Mittelmeer und den Kommunen, die Menschen aufnehmen, die bei ihrer Flucht über das Mittelmeer um Leib und Leben fürchten müssen“. Die Bewegung „Seebrücke“ wurde Ende 2018 gegründet, nachdem das Schiff „Lifeline“ mit 234 Menschen an Bord tagelang in keinem europäischen Hafen anlegen konnte. In der Initiative haben sich nach eigenen Angaben mehr als 300.000 Unterstützer zusammengeschlossen, machen sich für die See-Notrettung auf dem Mittelmeer und für die Aufnahme von geretteten Menschen stark. 2019 gründeten, wie die Bewegung erklärt, 13 Städte auf Initiative der Seebrücke das kommunale Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ – darunter seien Berlin, Flensburg, Freiburg, Kiel, Marburg und Potsdam. Heute seien rund 120 Kommunen dabei. Laut UN sind seit 2014 mehr als 19.000 Migranten und Flüchtlinge bei der gefährlichen Seefahrt über das Mittelmeer gestorben oder werden vermisst. Nach Ansicht der Grünen soll auch Grevenbroich die Initiative „Seebrücke – schafft sichere Häfen“ unterstützen. Der Rat soll dafür erklären, dass die Stadt Grevenbroich bereit ist, geflüchtete Menschen, die im Mittelmeer in Seenot geraten sind, zusätzlich aufzunehmen.