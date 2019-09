Antrag für Stadtrat in Grevenbroich : Grüne fordern einen Masterplan für Klimaschutz

Antrag für Stadtrat in Grevenbroich

Grevenbroich Die Verwaltung solle möglichst bis Ende April 2020 einen „Masterplan Klimaschutz“ vorlegen.

Weltweit sind Klimaschutz-Streikationen am heutigen Freitag, 20. September, geplant. Das Thema Klimaschutz wird aber auch jetzt den Stadtrat beschäftigen. Die Grünen-Ratsfraktion fordert eine Klimaoffensive in Grevenbroich. Die Verwaltung solle möglichst bis Ende April 2020 einen „Masterplan Klimaschutz“ vorlegen. Das beantragen die Grünen für die nächste Ratssitzung am 10. Oktober. „Zahlreiche Kommunen – darunter Münster, Herford und Tönisvorst – haben den Klimanotstand ausgerufen. Inhaltlich sollte unsere Stadt dem nicht nachstehen, zumal wir als Energieproduktionsstandort eine besondere Verantwortung haben“, erklärt Fraktionschef Dirk Gawlinski.