Fraktion startet Initiative zum Klimaschutz : Grüne fordern Ein-Euro-Tagesticket für den ÖPNV

Grevenbroich Bus- und Bahnfahren soll für die Fahrgäste deutlich preiswerter werden. Die Grevenbroicher Grünen machen sich für ein Ein-Euro-Tagesticket in einem Tarifbereich mit Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen, Neuss, Dormagen, Düsseldorf und Mönchengladbach stark.

Für den Hauptausschuss am Donnerstag beantragt die Grünen-Fraktion, dass die Stadtverwaltung unter anderem zu dieser Forderung Gespräche mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr aufnimmt. Bürgermeister Klaus Krützen hatte angekündigt, nach einem Votum des Ausschusses mit dem VRR über die Elektrifizierung und den komplett zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke nach Düsseldorf sprechen zu wollen. Die Grünen wollen dabei weitere Vorschläge thematisieren. So sollten mehr durchgehende Verbindungen nach Düsseldorf sowie Verbesserungen für Pendler im Schichtdienst in benachbarte Großstädte geschaffen werden.

Der weitestgehende Vorschlag ist das Ein-Euro-Ticket. „Die hohe Auslastung der Durchgangsstraßen in Grevenbroich, der Autobahnen und die Überlastung der Großstädte zeigen, dass das Pkw-Aufkommen seine Grenzen erreicht hat“, erklären die Grünen. Zusätzlicher Straßenbau zerstöre Lebensraum, führe zum Verkehrskollaps. Verbesserungen im ÖPNV würden dagegen zum Klimaschutz beitragen. Eine Gretchenfrage: Wer finanziert das Ein-Euro-Ticket? Derzeit kostet bereits ein VRR-Einzelfahrtticket in der Preisstufe A 2,80 Euro, in der Stufe B etwa bis Düsseldorf sechs Euro. „Wenn man überlegt, wie viel der Straßenbau kostet, dann ist Geld da, um den ÖPNV auszustatten“, sagt Grünen-Sprecher Peter Gehrmann. Bund und Land sollten für Finanzierungsmöglichkeiten sorgen. Am liebsten hätten die Grünen eine bundesweite Ticket-Lösung.