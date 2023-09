Spiele und Mitmach-Aktionen am 20. September 2023 Großveranstaltung zum Weltkindertag am Alten Schloss

„Jedes Kind braucht eine Zukunft“ – unter diesem Motto wird ein breites Netzwerk von Jugendhilfeträgern am Mittwoch von der Partie sein. „Es ist ausgesprochen wichtig, dass wir Kinder und Familien immer wieder in den Fokus unserer Bemühungen stellen“, sagt Jugenddezernent Florian Herpel. Vor diesem Hintergrund begrüße er, „dass das Team der Kinder- und Jugendhilfe in diesem Jahr etwas ganz Besonderes auf die Beine stellt.“