Rauchschwaden zogen über Grevenbroich : Großfeuer vernichtet Zimmerei-Gebäude in Kapellen

Grevenbroich Ein Großfeuer hat am Freitagnachmittag eine massive Rauchentwicklung verursacht. Anwohner sollten geschlossene Räume aufsuchen, Fenster und Türen schließen und Lüftungsanlagen ausschalten. Erst am späten Abend gab die Kreisleitstelle Entwarnung.

Großeinsatz der Feuerwehr im Gewerbegebiet in Kapellen. An der Philipp-Reis-Straße brannte eine rund 50 mal 30 Meter große Halle des Zimmereibetriebs Lauda komplett nieder. Der Rauch war bis Wevelinghoven zu sehen.

Dirk Zimmermann vom Malereibetrieb nebenan saß gegen 16.15 Uhr im Büro, als er einen Knall hörte, eine Stichflamme aus der Halle des Zimmereibetriebs sah. Er alarmierte die Feuerwehr. „Als wir eintrafen, stand die Halle in Vollbrand, die Flammen schlugen rund 30 Meter hoch“, schildert Feuerwehreinsatzleiter Michael Wolff. „Anfangs hörten wir mehrere Explosionen, vermutlich von Gasflaschen.“ Zusätzliche Einheiten wurden alarmiert. 62 Einsatzkräfte waren im Einsatz – neben der Grevenbroicher Wehr rückten unter anderem ein Fahrzeug mit einer Drehleiter und ein Messwagen aus Neuss an. Jüchener Feuerwehrleute kamen mit der Drohne ihrer Wehr. „Damit haben wir uns ein Lagebild verschafft“, erklärt der Grevenbroicher Feuerwehrchef Udo Lennartz. Auch Kreisbrandmeister Norbert Lange war vor Ort.

Wegen des Rauchs wurden die ersten beiden Häuserreihen im Neubaugebiet auf der anderen Seiten der Straße Auf den Hundert Morgen evakuiert, Anwohner sammelten sich auf dem Rewe-Parkplatz. Messungen mit dem ABC-Erkunder-Fahrzeug aus Neuss ergaben „Werte deutlich unter den zulässigen Grenzwerten“, sagte Sebastian Johnen, Ordnungsamtsleiter der Stadt. Um letzte Gewissheit zu haben, sei das Landesamt Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) mit weiteren Messungen beauftragt worden. So können Anwohner der geräumten Häuser und Wohnungen auch am Freitagabend noch nicht wieder zurück. Die Einsatzkräfte bitten, auch die Nachbarn zu informieren.

Nicht weit von der Halle steht ein großer Mast einer Überland-Stromleitung. Der Strom musste nicht abgeschaltet zu werden, da der Wind Rauch und Wärme in die entgegengesetzte Richtung trieb. Auch am Abend dauerten die Arbeiten an der Einsatzstelle an. Überlegt wurde, die noch stehende, aber einsturzgefährdete Giebelwand niederzureißen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.