Hunderte Biker treffen sich Große Vorfreude auf den vierten Oster-Ride in Grevenbroich

Grevenbroich · Neben dem Nikolaus-Ride hat sich auch der Oster-Ride zu einem festen Termin unter den Motorradfahreren in der Region entwickelt. Am Karsamstag treffen sich in Grevenbroich wieder Hunderte Biker, um Spaß zu haben und etwas Gutes dabei zu bewirken.

21.03.2024 , 12:50 Uhr

Am Karsamstag wollen sich wieder viele Biker aus der Region für den guten Zweck auf den Weg machen – zum Teil in Oster-Kostümen. Foto: Dieter Staniek/Stan

Von David Beineke