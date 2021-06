Fußball-EM in Grevenbroich : Große Skepsis beim Public Viewing

Die WM 2018 konnte noch im Evita Beach verfolgt werden. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Wer in einer größeren Gruppe Spiele der Fußball-Europameisterschaft schauen will, dem müssen wohl Bilder im TV reichen. Warum die Gastronomen in der Schlossstadt so zurückhaltend sind.

Eigentlich passt das zeitliche Timing perfekt. Mit Beginn der Fußball-Europameisterschaft am Freitag gibt es wegen der landesweit stabil unter 35 liegenden Inzidenzwerte weitere Lockerungen in der Gastronomie. Deswegen dürfen auch die Wirte in Grevenbroich im Innenbereich wieder Gäste ohne negativen Corona-Test empfangen. Theoretisch sollte das auch das gemeinsame Fußballschauen erleichtern. Doch die Skepsis in der Schlossstadt ist groß, wegen wirtschaftlicher Risiken und einer gewissen Verunsicherung in Sachen Corona-Regeln sind die Gastronomen sehr zurückhaltend in Sachen Sonderaktionen für Fußballfans. Erst recht, wenn’s ums klassische Public Viewing geht.

Der Grevenbroicher Marc Pesch lässt beispielsweise mit seiner Veranstaltungsagentur inzwischen die Finger komplett von dem Thema. Das wird sich auch beim aktuellen Turnier nicht ändern. Der letzte Versuch bei der EM 2016 im Neusser Südpark geriet zu einer Enttäuschung. Das Thema Public Viewing erlebte aus seiner Sicht seinen Höhepunkt bei der Heim-WM 2006 und ist seitdem stark rückläufig. „Das hat sich inzwischen in den privaten Garten verlagert“, sagt Pesch und ergänzt: „Für die Veranstalter lohnt sich das nicht mehr. Für ein unspektakuläres Spiel braucht man schon zehn Mann Sicherheitsdienst, zudem wollen auch Gema und Uefa Geld haben.“

Eine perfekte Location zum Fußballgucken im Rudel wäre eigentlich auch das Evita Beach mit seinem weißen Sand und den gemütlichen Liegestühlen, zumal dort am heutigen Freitag passenderweise die Saison eröffnet wird. Doch Betreiber Timo Gössing ist ein gebranntes Kind. „Ich biete nichts an, das rechnet sich nicht“, sagt er. Eine Videowall schlägt mit mehreren Tausend Euro zu Buche, die sich nicht verdienen lassen, zumal er keinen Eintritt verlangen dürfe und immer die Gefahr bestehe, das Deutschland früh ausscheide. Wie etwa bei der WM 2018, als Gössing noch mal tief ins Portemonnaie griff, um vier 60-Zoll-Fernseher anzuschaffen. „Dann musste ich aber hören, dass sich Gäste darüber beklagten, dass sie auch zu Hause fernsehen könnten. Da war das Thema für mich erledigt.“