Wirtschaftsvereinigung Grevenbroich, Jüchen, Rommerskirchen Unternehmer suchen beim Speed-Dating Geschäftspartner und Kontakte

Am Tisch von Timo Kracht, Torsten Jagielski, Evelyn Harz und Claudia Radke ging es zunächst um Finanzen. Timo Kracht (34) arbeitet für die Deutsche Vermögensberatung, berät in Sachen Altersversorgung, Krankenversicherung und als Finanzcoach. Torsten Jagielski betreut die Beratungsstelle in Grevenbroich der Lohnsteuerhilfe und hat als Buchhalter die Auftragsbücher voll. Evelyn Harz (24) absolviert ein duales Studium und macht ihr Praxissemester in Alexander Walters Agentur Comstylz. Zwei Jobs bringt Claudia Radke unter einen Hut. Sie verdient ihr Geld als Regionalleiterin bei Wecon-Netzwerk in Köln und unterstützt als „Veedelsmama“ benachteiligte Familien.