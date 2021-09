Kapellener wollen Grünflächen im Ort erhalten : Protestzug gegen Bauvorhaben in Grevenbroich-Kapellen

Der Protestzug zog von der Schubert- zur Stifterstraße. An beiden Straßen sollen neue Häuser errichtet werden, die Initiative lehnt dies ab. Foto: Dieter Staniek

Kapellen Mehr als 100 Teilnehmer zogen von der Schubert- zur Stifterstraße, um gegen die Bebauungspläne an beiden Straßen zu protestieren. Die bisherigen Initiativen haben sich nun als „Unser Kapellen“ zusammengeschlossen. Für die Grünfläche an der Stifterstraße haben Kapellener die Idee für einen „Bürgergarten“ entwickelt. Was dort entstehen könnte.