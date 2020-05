Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtplanung in Grevenbroich : Debatte über Platz an der Schubertstraße

Der Platz an der Schubertstraße in Kapellen soll neu gestaltet werden. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kapellen In der Politik ist ein Streit über die Gestaltung des Schubertplatzes in Kapellen entbrannt. Die Grünen haben am Samstag beantragt, „den Beschluss des Bauausschusses vom Juni 2019, Geldmittel für die Beauftragung eines Planungsbüros bereitzustellen, wieder aufzuheben“.